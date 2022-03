“Samsung Galaxy S22 FE Krijgt MediaTek Dimensity 9000-chipset”

Volgens de laatste geruchten zal Samsung de aankomende Galaxy S22 FE uitrusten met een chipset van MediaTek. Het zou gaan om de MediaTek Dimensity 9000-processor. Deze high-end chipset is onder andere te vinden in de Chinese uitvoering van de OPPO Find X5 Pro.

Notebookcheck schrijft dat de MediaTek Dimensity 9000-chipset zal worden gebruikt in een aankomende Samsung-smartphone met een 4.500 mAh accu en een adviesprijs van ergens tussen de 3000 en 4000 Chinese yuan. De bron verwacht dat het gaat om de Samsung Galaxy S22 FE of de Galaxy A53 Pro. Aangezien Samsung nooit eerder een Pro-model van een Galaxy A-smartphone heeft uitgebracht lijkt ons dat onwaarschijnlijk. Daarom ligt de Galaxy S22 FE meer voor de hand.

Toch is de keuze voor een MediaTek Dimensity 9000-chipset in de Galaxy S22 FE opmerkelijk. Samsung kiest er normaal namelijk voor om het FE-model uit te rusten met dezelfde processor als in de duurdere Galaxy S-modellen. Misschien gaat het dus toch om een andere smartphone, zoals bijvoorbeeld de Galaxy A83 of de Galaxy A93. Op dit moment kunnen we alleen nog maar gissen.

via [AW]