Volgende Fitbits Draaien Niet Op Wear OS

De nieuwe wearables die Fitbit nog moet introduceren draaien waarschijnlijk niet op Wear OS. Doordat Google het bedrijf Fitbit heeft overgenomen werd dit wel verwacht, maar in de code van de Fitbit-app zijn geen aanwijzingen gevonden naar het Wear OS 3-besturingssysteem.

De website 9to5Google heeft aanwijzingen gevonden voor de komst van drie nieuwe Fitbit wearables. Geen van deze wearables lijkt echter te draaien op Wear OS. De drie nieuwe Fitbits hebben de codenamen Hera, Rhea en Nyota gekregen. Hera en Rhea hebben een vierkant scherm met een resolutie van 336 x 336 pixels. Nyoto heeft een langwerpig scherm met een resolutie van 124 x 208 pixels.

9to5Google heeft een softwarebrug gevonden om de nieuwe Fitbits met smartphones te verbinden via Bluetooth. Zo’n brug is bij Wear OS niet nodig en daarom kunnen we er dus van uit gaan dat de wearables niet draaien op Wear OS. Bij de overname van Fitbit was Google wel van plan om Fitbit-apparaten te maken met Wear OS als besturingssysteem. Mogelijk verschijnen deze wearables op een later tijdstip.

via [AW]