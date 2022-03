Motorola Deelt Foto Van 125W Snellader

Motorola heeft een foto gedeeld van een oplader die met maximaal 125W kan snelladen. De huidige vlaggenschip-smartphone van de fabrikant, de Edge 30 Pro, kan met maximaal 68W snelladen. De volgende high-end smartphone krijgt dus een flinke upgrade op dit gebied.

De nieuwste high-end smartphone van Motorola kan met maximaal 68W snelladen. Dit is al razend snel, maar Motorola wil hier nog een flink schepje bovenop doen. Op de onderstaande foto zien we namelijk een 125W snellader. De foto is gedeeld door Chen Jin, de General Manager van Motorola.

De oplader weegt volgens Chen Jin 130 gram. Dit is lichter dan de meeste andere opladers die zo snel kunnen laden. Volgens de geruchten is de Motorola Frontier een van de smartphones die straks met 125W kan snelladen. Zodra we hier meer informatie hebben zullen we jullie updaten.

via [droidapp]