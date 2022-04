ABN AMRO-app Werkt Straks Niet Meer Bij Sommige Klanten

In de Google Play Store duiken negatieve reviews op over de ABN AMRO-app voor Android. De app werkt vanaf 1 mei namelijk niet meer bij iedereen, waardoor deze klanten geen betalingen meer kunnen doen via hun mobiel. Vanaf volgende maand werkt de app alleen nog op toestellen met Android 8.0 (Oreo) en nieuwer.

Verschillende klanten van ABN AMRO geven aan dat ze een melding hebben ontvangen op hun mobiel of tablet, waarin staat dat de ABN AMRO mobielbankieren-app per 1 mei niet meer werkt als ze hun apparaat niet bijwerken naar een nieuwere Android-versie. Vanaf volgende maand moet hun apparaat minimaal draaien op Android 8.0 (Oreo). Een medewerker van ABN AMRO laat weten dat dit nodig is om de veiligheid van de app te kunnen garanderen.

Google is gestopt met het maken van beveiligingsupdates voor Android 7. Daarom zijn smartphones die nog werken op deze versie niet meer goed beveiligd, aldus ABN AMRO. De bank laat weten dat het nog wel mogelijk is om Internet Bankieren te gebruiken via de normale website. De meeste apparaten draaien overigens al lang op Android 8 of hoger. Android 7 is namelijk al in 2016 uitgebracht.

