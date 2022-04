“Nieuwe OnePlus-smartphone Kan Met 150W Snelladen”

OnePlus werkt volgens de geruchten aan een nieuwe smartphone die ondersteuning heeft voor 150W snelladen. De smartphone krijgt de naam ‘Ace’, aldus tech-lekker Digital Chat Station. Andere specificaties zijn ook al uitgelekt.

Digital Chat Station heeft op de Chinese website Weibo informatie gedeeld over een nieuwe OnePlus-smartphone. Volgens de bron beschikt de smartphone over een Dimensity 8100-processor, een Sony IMX766-lens en een glazen achterkant. Naast deze specificaties heeft de smartphone ook nog een opmerkelijke feature, namelijk ondersteuning voor 150W snelladen. Eerdere geruchten noemden dezelfde specificaties bij de OnePlus Nord 3, maar de nieuwe bron noemt de smartphone ‘Ace’. Mogelijk is er dus wat onduidelijkheid over de naam van de smartphone of komen er twee toestellen met vergelijkbare specificaties

Zusterbedrijf OPPO introduceerde onlangs op het Mobile World Congress nieuwe 150W SuperVOOC-snelladers. Met deze snelladers is een lege 4500 mAh accu na 5 minuten aan de lader weer voor de helft vol. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan een 240W snellaadtechnologie die een 4500 mAh accu in 9 minuten volledig kan opladen.

via [hardware.info]