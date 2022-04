Honor X7 en X8 Komen Naar Europa

Honor is van plan om twee nieuwe smartphones in Europa op de markt te brengen. Het gaat om de Honor X7 en de Honor X8, twee mid-range smartphones met een adviesprijs van 199 en 249 euro.

Binnenkort kun je in Europa twee nieuwe Honor-smartphones kopen die beschikken over een 6,7-inch scherm en mid-range specificaties. We hebben nog geen releasedatum voor Nederland en België, maar in Duitsland staan de smartphones al op de Honor-website.

Zowel de Honor X7 als de Honor X8 beschikken over een 6,7-inch IPS LCD-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz en een Snapdragon 680-processor zonder 5G-ondersteuning. De X7 heeft een kleine druppelnotch in het scherm, terwijl de X8 een ronde uitsparing heeft. De smartphones worden geleverd met een 22,5W snellader.

De Honor X7 beschikt verder over 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens. De Honor X8 heeft 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens. De smartphones draaien op Android 11 en de Google diensten zijn gewoon aanwezig. De Honor X7 kost 199 euro en de Honor X8 kost 249 euro.

via [droidapp]