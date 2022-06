Introductie Nothing phone (1) Op 12 Juli

Het nieuwe bedrijf Nothing zal op 12 juli zijn eerste smartphone introduceren. De Nothing phone (1) zal om 17:00 tijdens het Nothing (event) “Return to Instinct” gepresenteerd worden. De presentatie in Londen is online te volgen via een livestream.

Het bedrijf Nothing is opgericht door OnePlus-oprichter Carl Pei. Het bedrijf heeft eerder al zijn eerste draadloze oordopjes uitgebracht en is nu de lancering van zijn eerste smartphone aan het voorbereiden. Nothing heeft nu de introductiedatum bekendgemaakt. Via de website van Nothing kun je je aanmelden om de livestream op 12 juli te volgen.

Nothing heeft eerder al een aantal details gedeeld. Zo liet het bedrijf weten dat de Nothing Phone 1 een transparante achterkant krijgt en dat het frame bestaat uit gerecycled aluminium. Ook maakt de smartphone gebruik van een Snapdragon-processor. Eerder deze week lekte ook al een render uit samen met de details over het scherm.

Na de officiële introductie zullen wij alle specificaties, adviesprijzen en andere details met jullie delen.