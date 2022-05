Meer Informatie Over Nothing Phone 1 Bekendgemaakt

Nothing, een bedrijf dat is opgericht door de voormalige OnePlus CEO Carl Pei, heeft eerder al bekendgemaakt te werken aan zijn eerste smartphone. De smartphone heet Nothing Phone 1 en we zijn nu meer te weten gekomen over deze smartphone.

Carl Pei heeft tijdens een interview laten weten dat de Nothing Phone 1 een transparante achterkant krijgt en dat het frame bestaat uit gerecycled aluminium. Dankzij de transparante achterkant is de elektronica in de smartphone zichtbaar. Ook heeft Carl bekendgemaakt dat de Nothing Phone 1 ondersteuning heeft voor draadloos opladen. Hoe snel de smartphone kan laden weten we echter nog niet.

Verder weten we dat de Nothing Phone 1 beschikt over een nog onbekende Snapdragon-processor. Mogelijk gaat het om de onlangs aangekondigde Snapdragon 7 Gen 1-processor. De geruchten spreken over een introductie op 21 juli en een Europese adviesprijs van rond de 500 euro.

