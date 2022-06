Render Toont Aankomende Nothing Phone 1

Er zijn weer nieuwe details opgedoken over de Nothing Phone 1, de eerste smartphone van het nieuwe bedrijf Nothing dat is opgericht door voormalige OnePlus oprichter Carl Pei. Dit keer zijn details over het scherm uitgelekt.

Carl Pei heeft eerder zelf al een aantal details van de Nothing Phone 1 gedeeld. Zo weten we dat de smartphone een transparante achterkant krijgt en dat het frame bestaat uit gerecycled aluminium. Ook heeft de Nothing Phone 1 ondersteuning voor draadloos opladen en krijgt de smartphone een nog onbekende Snapdragon-processor.

Dit keer heeft een tech-lekker de onderstaande render gedeeld. We zien dat de Nothing Phone 1 zeer dunne schermranden krijgt die rondom het hele scherm dezelfde dikte hebben. Volgens de bron gaat het om een 6,55-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. We zien een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

Nothing zal de Nothing Phone 1 deze zomer introduceren. Eerdere geruchten spraken over een introductiedatum op 21 juli.

via [droidapp]