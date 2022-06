Samsung Galaxy A50 Ontvangt Nieuwste Beveiligingspatch

Gebruikers van de Samsung Galaxy A50 kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van de juni-update. De nieuwe beveiligingspatch dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De Samsung Galaxy A50 is inmiddels drie jaar oud, maar gebruikers kunnen nog steeds op updates rekenen. Zo rolt de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung nu de beveiligingspatch van juni 2022 uit. Met deze patch is de Galaxy A50 weer helemaal up-to-date op het gebied van beveiliging.

De eerste Nederlanders melden dat ze de update al hebben ontvangen, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De update is 315MB groot en bevat volgens de changelog naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen.

