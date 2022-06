Samsung Introduceert Nieuwe 200MP Smartphone-camera

Samsung heeft een tweede generatie 200MP-camera voor smartphones aangekondigd, met de naam ISOCELL HP3. Dat is best opmerkelijk, want er is nog niet eens een smartphone uitgebracht die beschikt over Samsung’s eerste 200MP camera, de ISOCELL HP1.

De twee 200MP lenzen verschillen behoorlijk van elkaar. De ISOCELL HP3 is namelijk kleiner dan de eerste generatie 200MP-camera en maakt gebruik van 200 miljoen pixels die elk 0,56 micrometer (μm) klein zijn. Dit is kleiner dan de 0,64 micrometer (μm) pixels van de ISOCELL HP1. De ISOCELL HP3 heeft daarmee de kleinste pixelgrootte in een smartphonecamera.

De 200MP lens maakt gebruik van 2×2 of 4×4 pixelbinning, waarbij meerdere pixels worden samengevoegd tot één pixel. Deze technologie zorgt voor betere foto’s in donkere omgevingen. Door pixelbinning is het eindresultaat van een foto overigens niet 200MP groot, maar kleiner. Dit is geen probleem, want vrijwel niemand heeft een foto nodig die daadwerkelijk 200MP groot is. Ook neemt dit onnodig veel opslagruimte in beslag.

De ISOCELL HP3 heeft ondersteuning voor 8K-video’s met 30fps of 4K-video’s met 120fps. Super QPD autofocus moet zorgen voor snellere en nauwkeurigere autofocus. Ook is de kleurdiepte met 14-bits beter. De productie van de ISOCELL HP3 start dit jaar, maar het is nog onduidelijk welke smartphones de nieuwe 200MP camera gaan gebruiken. In het geruchtencircuit gaan berichten rond over een 200MP camera in de Galaxy S23-serie, maar dit zijn momenteel nog geruchten.

