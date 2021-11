Hoe kijk je het beste een serie op je Android toestel

Met glasvezel internetverbinding krijgt jouw Android de snelste verbinding

Ben jij benieuwd hoe je het beste een serie op je Android toestel kijkt? Dat doe je natuurlijk met een glasvezel abonnement. Met glasvezel internet profiteert jouw Android toestel van diverse voordelen. Denk bijvoorbeeld aan een stabiele internetverbinding, waardoor films kijken en tegelijkertijd iets uploaden een stuk eenvoudiger wordt. Glasvezel is namelijk niet voor niets supergoed. Lees snel verder en ontdek de voordelen van glasvezel voor jouw Android telefoon.

Altijd een stabiele verbinding

Met glasvezelverbinding profiteer je van een stabiele verbinding. Glasvezel loopt namelijk direct naar de voordeur en heeft niet snel te maken met onderbrekingen. Of jij en je gezin nu allemaal wat anders doen online of niet, je internetverbinding is altijd stabiel. Ook als je voor internet only kiest. Bovendien maakt het internetgedrag van je buren en de afstand tot de wijkcentrale niet uit. Dit zal geen invloed hebben op jouw eigen Wifi en is dan ook een groot voordeel in vergelijking met andere soorten internetverbindingen.

Een snelle verbinding

Met glasvezelverbinding heb je ook altijd een snelle verbinding. Je kunt probleemloos een film downloaden of een serie via een streamingsdienst kijken. En dat terwijl iemand anders in je woning muziek aan het streamen is of iets anders online doet. In de tussentijd kun je zelfs foto’s versturen naar vrienden en familie via je eigen laptop.

Hoge download- en uploadsnelheid

Wat een ander groot voordeel van glasvezel internet is, is dat zowel de download- als uploadsnelheid even hoog zijn. En deze snelheid heb je nodig om zowel bestanden als films op je computer te zetten. Ook kun je met de hoge upload- en downloadsnelheid van glasvezel internet snel je bestanden online zetten, foto’s uploaden op Facebook of in de Cloud bestanden plaatsen.

Hoge kwaliteit

Kies je voor glasvezel internetverbinding, dan zal je filmpjes op zowel je Android toestel als op de tv in de beste kwaliteit kunnen bekijken. Zo profiteer je van een scherper beeld, een soepeler beeld en een hogere helderheid. Je zal op deze wijze geen enkel detail meer missen als je kijkt naar voetbalwedstrijden, de Formule 1 of een gave film. Je kunt zelfs op meerdere apparaten tegelijkertijd een film kijken, waarbij dezelfde kwaliteit behouden blijft.

Wil jij ook beter een serie of film kunnen kijken op jouw Android toestel? Overweeg dan eens om voor glasvezel internet te kiezen. Zo profiteer je altijd van een hogere kwaliteit en sneller internet.