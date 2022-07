Elon Musk Wil Twitter Niet Meer Kopen

Elon Musk, die eerder een bod heeft geplaatst voor de overname van Twitter, wil de social media dienst niet langer overnemen. Dit hebben advocaten van Elon Musk laten weten. In april ging Twitter akkoord met het overnamebod van 44 miljard dollar.

In een document bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat dat Twitter volgens Musk een te lage opgave had gegeven van het aantal spambots op het platform. Daarnaast zou Twitter zich niet hebben gehouden aan de afspraak om het bedrijf voort te zetten zoals daarvoor. Zo zijn twee topmensen ontslagen, stuurde Twitter een derde van zijn recruiters weg en neemt het bedrijf momenteel geen nieuwe mensen meer aan. Ook zijn drie topmensen vrijwillig weggegaan.

Om deze redenen is Twitter een ander bedrijf dan Elon Musk in gedachten had bij het sluiten van de deal. Het bestuur van Twitter is echter van plan om een rechtszaak te starten om Elon Musk te houden aan de deal. Momenteel is het dus onzeker of de overname wel of niet doorgaat en wat de gevolgen hiervan zijn.

via [tweakers]