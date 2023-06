Realme Trekt Zich Terug Van Duitse Smartphonemarkt

Nadat Oppo, OnePlus en Vivo eerder al de Duitse smartphonemarkt verlieten, voegt Realme zich nu toe aan dit rijtje. Het verlaten van de Duitse smartphonemarkt heeft alles te maken met een patentenstrijd tussen Nokia en deze fabrikanten.

Realme heeft dit nieuws bekendgemaakt tegenover nextpit. De fabrikant geeft aan dat de handel in Duitsland “is vertraagd” vanwege een octrooirechtszaak met Nokia, waarbij Nokia licentiekosten wil voor het gebruik van 5G-patenten. Oppo, OnePlus, Vivo en Realme vallen allemaal onder hetzelfde Chinese moederbedrijf BBK Electronics. De merken willen de licentiekosten niet betalen, omdat Nokia volgens hun teveel geld vraagt voor het gebruik van deze patenten. De fabrikanten kiezen daarom liever voor het verlaten van de Duitse markt dan het betalen van hoge licentiekosten aan Nokia.

In de tussentijd hoopt Realme op positief nieuws met betrekking tot de licentieonderhandelingen met Nokia. Als de bedrijven toch nog tot een overeenkomst komen kan Realme zijn smartphones weer aanbieden in Duitsland. Tot die tijd richt Realme zich op andere markten in Europa, zoals Italië, Polen, Spanje en de Balkan.

via [hardware.info]