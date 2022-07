“3D-renders Tonen Samsung Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro”

Geruchten over de Samsung Galaxy Watch 5-serie gaan al geruime tijd rond, maar gedetailleerde beelden ontbraken nog. Dankzij 3D-renders weten we nu echter exact hoe de nieuwe smartwatch er uit komt te zien. De renders tonen zowel de reguliere Galaxy Watch 5 als de Galaxy Watch 5 Pro.

De beelden zijn gedeeld door de website 91mobiles in samenwerking met tech-lekker Evan Blass. Volgens de bron komen er twee modellen van de Galaxy Watch 5 op de markt, namelijk een 40mm model en een 44mm model. Daarnaast krijgen consumenten de keuze uit een LTE-variant en een versie met alleen Bluetooth. De smartwatch draait op Wear OS 3.5 met de One UI 4.5-interface.

De Galaxy Watch 5 Pro is de duurdere van de twee en heeft een wat klassiekere uitstraling. Consumenten krijgen de keuze uit zwart of grijs titanium. Ook dit model komt met LTE-ondersteuning, waardoor je je smartphone thuis kunt laten tijdens wandelingen en alsnog berichtjes op je smartwatch kunt ontvangen en verzenden of bijvoorbeeld muziek kunt streamen.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro op 10 augustus samen met de Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4 officieel introduceren.

via [AW]