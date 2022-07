Gebruikers Niet Te Spreken Over Instagram-update

Instagram heeft onlangs een update uitgerold naar de Instagram-app. De update brengt een aantal wijzigingen met zich mee waarover gebruikers niet te spreken zijn. Zo klagen gebruikers onder andere over de nieuwe indeling en de onnodig hoge volume.

Facebook, die eigenaar is van Instagram, voert soms wijzigingen door die niet altijd gewaardeerd worden. Dit is ook bij de nieuwste update het geval, die inmiddels bij een groot aantal gebruikers is aangekomen. Zo worden video’s en Reels sinds de update op maximaal volume geopend. Dit klinkt als een bug, maar het is een bewuste keuze van het bedrijf. Het maakt niet uit wat je standaard volume-instellingen op je smartphone zijn, Instagram content zal voortaan gewoon worden gestart op maximaal volume. Dit is erg vervelend wanneer je even rustig door Instagram wilt scrollen zonder anderen te storen.

Een andere wijziging die Instagram de afgelopen weken heeft doorgevoerd heeft te maken met de tijdlijn, die nu nauwelijks content van vrienden lijkt te tonen. Hashtags die je volgt en advertenties nemen nu veel meer van je tijdlijn in beslag. Je kunt meer content van vrienden vinden door over te schakelen naar de chronologische tijdlijn, maar ideaal is dit niet. Daarnaast ziet de interface van de tijdlijn er nu anders uit, doordat er meer beeldvullende foto’s en video’s worden getoond. Dit doet meer denken aan TikTok dan Instagram.

Het is onduidelijk of Instagram van plan is om sommige van deze wijzigingen terug te draaien na het ontvangen van de vele klachten.

via [droidapp]