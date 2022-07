WhatsApp Krijgt Optie Voor Spraakberichten In Statusupdates

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie die het mogelijk maakt om spraakberichten in de statusupdate te plaatsen. Momenteel kun je alleen teksten en emoji gebruiken als statusupdate. Het is nog onduidelijk wanneer WhatsApp de nieuwe functie zal uitrollen.

De nieuwe functie is ontdekt door WABetaInfo. De bron schrijft dat WhatsApp in de nieuwste Android-bètaversie een nieuwe spraakknop heeft toegevoegd. Met deze knop kunnen gebruikers een spraakbericht opnemen, waarna deze gebruikt kan worden als statusupdate. In de instellingen kun je vervolgens contacten selecteren waarmee de spraakstatusupdate wordt gedeeld.

De nieuwe statusfunctie werkt nog niet in de bètaversie en we weten ook nog niet wanneer WhatsApp van plan is om de functie uit te rollen naar de stabiele versie van de app. WhatsApp werkt tegelijkertijd ook aan een uitgebreidere emoji-reactie functie. Het is momenteel al mogelijk om op een bericht te reageren met een emoji, maar gebruikers kunnen uit slechts zes verschillende emoji’s. Na de uitrol van de uitgebreidere emoji-reactie functie zijn alle emoji’s beschikbaar.

via [tweakers]