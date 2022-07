Review Amazfit T-REX 2: Robuuste Smartwatch Met Lange Accuduur

Amazfit is een bekende naam op de smartwatchmarkt en de fabrikant heeft een uitgebreid assortiment aan wearables. Een aantal maanden geleden hebben wij een review geschreven over de Amazfit GTR 3, waarover wij erg te spreken waren, en vandaag kijken wij naar een nieuw model. Het gaat om de Amazfit T-Rex 2, die speciaal is ontworpen voor sporters en gebruik buitenshuis. In deze review lees je wat de T-Rex 2 allemaal te bieden heeft.



Inhoud Amazfit T-Rex 2

Voordat wij een product testen kijken wij altijd eerst even naar de inhoud van de verpakking. Bij een smartwatch is de inhoud vaak beperkt en dat is bij de Amazfit T-Rex 2 niet anders. Zo bevat de doos naast de Amazfit T-Rex 2 enkel een magnetische oplaadkabel en wat papierwerk. De Amazfit T-Rex 2 is verkrijgbaar voor 299 euro in de kleuren zwart, zwart/goud en groen. Wij hebben de zwarte uitvoering ontvangen.

Bouwkwaliteit en uitstraling

Wanneer we de Amazfit T-Rex 2 uit de behuizing halen valt gelijk op dat Amazfit heeft gekozen voor een robuuste mannelijke uitstraling. De T-Rex 2 is namelijk gebouwd voor gebruik in ruige omgevingen, waar de smartwatch in contact kan komen met zand, water en extreme temperaturen. Door de robuuste behuizing is de Amazfit T-Rex 2 wat dikker (13.65mm) en zwaarder (66.5 gram) dan de meeste smartwatches, maar hier krijg je extra bescherming voor terug. Zo moet de T-Rex 2 ook bij extreme temperaturen van -30°C tot +70°C functioneren. Daarnaast heeft de behuizing een 10 ATM-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de smartwatch waterdicht is tot een diepte van maar liefst 100 meter. Wanneer je de T-Rex 2 uit de verpakking haalt krijg je echt het gevoel dat je de smartwatch in alle omstandigheden kunt gebruiken.

De Amazfit T-Rex 2 heeft vier drukknoppen, twee aan de linkerkant en twee aan de rechterkant. Deze knoppen zijn goed te bedienen. Met de linkerknoppen kun je door de interface navigeren. De rechterknoppen gebruik je om een selectie te maken of terug te gaan naar het hoofdmenu. Voorop vinden we een 1,39-inch aanraakgevoelig AMOLED-scherm met een resolutie van 454×454 pixels. Het AMOLED-scherm heeft mooie scherpe kleuren en een maximale helderheid van 1000 NITS, waardoor het scherm ook buitenshuis goed leesbaar is. Dankzij de auto-brightness feature kan het scherm de helderheid automatisch aanpassen aan de lichtcondities. Het scherm zelf reageert goed op aanrakingen en de interface werkt vloeiend.

De smartwatch komt met een 22mm siliconen polsband. Deze polsband is erg comfortabel en handig, omdat het vele instelmogelijkheden heeft en daardoor voor elke pols geschikt is. Rondom de behuizing zien we duidelijke branding, met de teksten “Amazfit” en “T-Rex”. Deze branding is niet subtiel, maar past wel bij de rest van de robuuste vormgeving. Aan de achterkant van de T-Rex 2 zien we verschillende sensoren en twee metalen puntjes waarop je de oplaadkabel aansluit. Deze oplaadkabel maakt gebruik van magneten om automatisch op de juiste plaats te vallen.

Design is natuurlijk subjectief, waardoor niet iedereen het met ons eens zal zijn, maar voor een robuuste smartwatch vinden wij dat de Amazfit T-Rex 2 een mooie uitstraling heeft en zeker niet onderdoet aan concurrerende en duurdere robuuste smartwatches.

GPS

Bij een outdoor smartwatch is de GPS-functie erg belangrijk. Amazfit heeft daarom extra veel aandacht besteed aan de ingebouwde GPS. De T-Rex 2 maakt namelijk gebruik van “Dual-band & 5 satellite positioning”. Dit wil zeggen dat de smartwatch met meerdere satellieten tegelijk verbinding maakt voor een veel accurater resultaat en dit was in de praktijk ook merkbaar. Wanneer ik met de T-Rex 2 ging lopen was de GPS steeds binnen 10 seconden ingesteld. Dit is sneller dan bij andere smartwatches met een “standaard” GPS-chip. Ook was de GPS-positionering zeer nauwkeurig.

Na het eindigen van een wandeling krijg je op de smartwatch een simpel overzicht te zien van de gelopen route, samen met een aantal statistieken van je work-out. Voor meer informatie open je de Zepp-app op je smartphone. Hier kun je al je afgelegde routes terugvinden, samen met de daarbij behorende details, zoals de afgelegde afstand, de gemiddelde snelheid, je minimale en maximale hartslag en het aantal verbrande calorieën.

Accuduur

Een ander punt waar de Amazfit T-Rex 2 het duidelijk beter doet dan veel concurrerende smartwatches is de accuduur. Waar de meeste smartwatches zo’n 1 tot hooguit 3 dagen meegaan op één acculading kun je met de Amazfit T-Rex 2 gerust een paar weken de deur uit zonder je oplader mee te brengen. Zo zien we in de onderstaande screenshot dat ons testexemplaar na twee weken gebruik nog 44% van zijn accucapaciteit overheeft. Dit wil zeggen dat de zeer grote 500mAh accu in mijn geval pas na zo’n drie weken helemaal leeg is.

Dit wil overigens niet zeggen dat alle gebruikers de T-Rex 2 drie weken kunnen gebruiken op één acculading. Mensen die dagelijks sporten met de GPS-functie ingeschakeld zullen een andere ervaring hebben, maar de meeste consumenten kunnen in ieder geval rekenen op een accuduur van zo’n twee weken. Persoonlijk zie ik de lange accuduur als een van de hoofdredenen om de Amazfit T-Rex 2 te overwegen.

Besturingssysteem en extra functies

De reden dat de T-Rex 2 zo’n lange accuduur heeft is voornamelijk te danken aan het besturingssysteem. De smartwatches van Amazfit draaien namelijk niet op Google’s Wear OS, maar op het eigen besturingssysteem Zepp OS. Zepp OS is een minder zwaar besturingssysteem en verbruikt daardoor minder energie, maar Zepp OS heeft ook minder features dan Wear OS. Zo heeft Zepp OS bijvoorbeeld geen toegang tot de Play Store, waardoor je geen applicaties kunt installeren. Zepp OS heeft wel een kleine “App Store”, maar de paar beschikbare applicaties zijn voor de meeste gebruikers niet interessant. Dus heb jij nu een Wear OS-smartwatch en download je veel apps uit de Play Store, dan zul je misschien even moeten wennen wanneer je overstapt naar de T-Rex 2. De Amazfit T-Rex 2 is duidelijk gemaakt om mee te sporten, wat niet alleen te zien is aan het uiterlijk, de indrukwekkende GPS en de lange accuduur, maar ook aan de 150 work-outs waaruit je kunt kiezen.

De meeste features die je van een smartwatch mag verwachten zijn gewoon aanwezig. Zo kun je je hartslag, stappen, slaap, SpO2, stress, PAI en stortactiviteiten allemaal eenvoudig meten. Ook een weer-app, een alarm-app, een muziek-app, een kalender-app en een rekenmachine-app zijn aanwezig. Daarnaast kom je met een veeg naar rechts terecht op een aanpasbaar widget-overzicht. In dit overzicht kun je in één oogopslag de meest belangrijke data terugvinden, zoals bijvoorbeeld de weersvoorspellingen, je laatste hartslagmeting en je ingestelde alarmen.

De Amazfit T-Rex 2 heeft toegang tot een hoop verschillende watchfaces met digitale en analoge klokken. Standaard staan een paar watchfaces voorgeïnstalleerd, maar via de Zepp-app op je smartphone krijg je toegang tot een hele grote collectie watchfaces die je kunt downloaden.

Net als andere smartwatches kan de T-Rex 2 notificaties tonen die op je smartphone binnenkomen. Deze optie staat echter niet standaard aan, omdat je de Zepp-app eerst rechten moet geven om notificaties te mogen lezen. Het was even zoeken waar je de notificaties naar wens kon instellen, maar zodra je de Zepp-app op je smartphone de juiste rechten hebt gegeven werkt dit prima.

Conclusie (voordelen / nadelen)

Wij zijn zeer te spreken over de Amazfit T-Rex 2. De smartwatch heeft een stoere uitstraling met een mooi helder scherm en dankzij de robuuste behuizing hoef je je geen zorgen te maken wanneer je de smartwatch draagt in ruigere omstandigheden. Doordat de GPS van de T-Rex 2 met meerdere satellieten tegelijk verbinding maakt, een feature die normaal alleen op duurdere smartwatches te vinden is, hoef je slechts enkele seconden te wachten voordat de T-Rex 2 een GPS-verbinding heeft gemaakt. Ook zijn de GPS-coördinaten hierdoor een stuk nauwkeuriger.

Ook op het gebied van accuduur doet de Amazfit T-Rex 2 het veel beter dan de concurrentie. Net als bij de Amazfit GTR 3, waarover wij eerder dit jaar al een review hebben geschreven, kun je rekenen op een accuduur van een paar weken. Dit is indrukwekkend, want dure smartwatches van merken als Apple en Samsung gaan maximaal een paar dagen mee op een acculading.

De T-Rex 2 is echt gemaakt voor sporters, waardoor de app-mogelijkheden wat beperkt zijn. Consumenten krijgen een ruime keuze uit work-outs en watchfaces, maar het aanbod van apps in de Zepp Appstore is echt beperkt. Op dit gebied doen Wear OS-smartwatches het een stuk beter, want dergelijke smartwatches hebben toegang tot de Google Play Store. Het Zepp OS besturingssysteem werkt wel vloeiend en is eenvoudig te bedienen.

Voordelen

– Robuuste behuizing

– Mooi scherm die goed reageert op handelingen

– Indrukwekkende accuduur

– GPS is snel ingesteld en zeer nauwkeurig

– Fysieke knoppen zijn goed te bedienen

Nadelen

– Bij de Zepp-app op de smartphone is het soms even zoeken waar wat staat

– Geen toegang tot Google Play Store

– Door de robuustere behuizing niet ideaal voor slanke polsen