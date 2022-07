Introductie OnePlus 10T Op 3 Augustus

OnePlus heeft op 3 augustus een nieuwe presentatie ingepland, waar het bedrijf de OnePlus 10T zal introduceren. De smartphone is de afgelopen maanden al regelmatig opgedoken in het geruchtencircuit, maar op 3 augustus 16.00 uur Nederlandse tijd doet OnePlus de smartphone officieel uit de doeken.

OnePlus zal zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone introduceren tijdens een evenement in New York. De presentatie is te volgens via het YouTube kanaal van OnePlus en via de officiële website van de fabrikant. OnePlus heeft eerder zelf al bekendgemaakt dat de OnePlus 10T beschikt over een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor.

De geruchten spreken verder over een 6,7-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor maar liefst 150W snelladen.

Tijdens dezelfde presentatie zal OnePlus ook meer bekendmaken over OxygenOS 13, dat is gebaseerd op Android 13. Deze update zal als eerste worden uitgerold naar de OnePlus 10 Pro.

