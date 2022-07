Netflix Verloor 1 Miljoen Klanten, Abonnement Met Reclames Komt Begin 2023

Netflix heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 970.000 klanten verloren. Dit is minder dan de eerder voorspelde 2 miljoen. Daarnaast heeft Netflix bekendgemaakt dat het goedkopere abonnement met reclame pas begin 2023 zal worden gelanceerd.

Netflix heeft deze informatie bekendgemaakt aan zijn investeerders. Netflix verliest momenteel klanten, maar de cijfers zijn minder negatief dan oorspronkelijk gedacht. Netflix had rekening gehouden met een verlies van 2 miljoen klanten in het tweede kwartaal, maar uiteindelijk noteerde Netflix een verlies van “slechts” 970.000 abonnees. Om Netflix weer te laten groeien zal de streamingdienst een nieuw abonnement introduceren die goedkoper is dan het huidige abonnement. Klanten met dit abonnement krijgen wel een wat kleiner aanbod en er zal reclame worden getoond.

In een brief aan aandeelhouders schrijft Netflix “We hebben recent Microsoft voorgesteld als onze partner voor technologie en reclame en we willen deze formule rond het begin van 2023 lanceren. Zij maken grote investeringen om hun reclamebusiness, goed voor miljarden euro’s, uit te breiden naar premium videokanalen. We zijn verheugd dat we met zo’n sterke partner wereldwijd samenwerken.“

Volgens eerdere berichten zou Netflix nog voor het einde van dit jaar een goedkoper abonnement met reclame introduceren, maar dit lijkt nu dus niet het geval. Mensen die minder willen betalen en het niet erg vinden om advertenties te zien moeten nog even wachten tot begin 2023. In eerste instantie zal overigens niet direct bij elke show reclame getoond worden, want Netflix moet de makers van alle content die het onder licentie aanbiedt eerst nog zien te overtuigen van het idee. Daarnaast zal het reclamemodel eerst in een beperkt aantal markten worden uitgerold.

We beginnen wellicht in een handvol markten waar veel geld aan advertenties wordt besteed. Zoals bij de meeste van onze ideeën is het de bedoeling dat we het uitrollen, luisteren en leren. Daarna kunnen we er snel op inspelen om ons te verbeteren. In de komende jaren zal onze reclamebusiness er waarschijnlijk anders uitzien dan bij dag één.

