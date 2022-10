MediaTek Introduceert Mid-range Chipset Met Ondersteuning Voor 200MP Camera

MediaTek heeft een nieuwe processor aangekondigd. De MediaTek Dimensity 1080-chipset is gemaakt voor mid-range smartphones en heeft ondersteuning voor camera’s met een maximale resolutie van 200MP.

Momenteel zijn 200MP camera’s alleen te vinden in high-end smartphones, maar mogelijk komt daar in de toekomst verandering in dankzij de nieuwste processor van MediaTek. De Dimensity 1080-chipset is namelijk de eerste mid-range processor van de fabrikant met ondersteuning voor zo’n hoge resolutie.

Naast de ondersteuning voor 200MP camera’s is er ook ondersteuning voor het maken van HDR-video’s in een 4K-resolutie. Deze ondersteuning ontbrak op zijn voorganger, de Dimensity 920. De overige verschillen tussen de Dimensity 1080 en de Dimensity 920 zijn minimaal. MediaTek zal de Dimensity 1080 eind dit jaar uitbrengen en de eerste smartphones die gebruikmaken van deze chipset zullen snel volgen.

via [tweakers]