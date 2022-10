Hoe gebruik je veilig een casino op je android telefoon?

Tegenwoordig gebruiken we onze Android smartphone nagenoeg overal voor. We houden het nieuws in de gaten, hebben contact met onze vrienden, doen onze bankzaken via de diverse apps en bestellen er onze kleding mee. Ook gokken in een casino online in Nederland wordt steeds populairder. Het is te verklaren door het feit, dat de wet- en regelgeving op het gebied van online gokken veranderd is per 1 oktober van het vorige jaar. Sinds dat moment is het aanbod aan casino’s fors gegroeid. Naast het spelen van online gokkasten is ook het wedden op sportwedstrijden populair. Waarmee dien je rekening te houden, wanneer je aan dergelijke spellen deelneemt via je smartphone? In dit artikel lees je er meer over.

Maak gebruik van je 5G-netwerk in plaats van WiFi

Wanneer je thuis een spelletje in een online casino wilt spelen, kun je dit veelal met een gerust hart via je draadloze internet in huis doen. Probeer je buiten de deur in het online casino te spelen, dan is het verstandiger om voor het gebruik van 5G te kiezen. Logischerwijs kan ook 4G een optie zijn, afhankelijk van de mogelijkheden die je Android telefoon biedt. Het gebruik van openbare WiFi-netwerken wordt sterk afgeraden; je weet op voorhand niet wie er met je mee kunnen kijken.

Online gokken gaat om echt geld

Net als bij bijvoorbeeld het regelen van je bankzaken moet je er niet aan denken, dat anderen met je mee kunnen kijken in het casino. Naast het punt dat dit een inbreuk op je privacy is, kunnen kwaadwillende personen gegevens stelen en daarmee zelf toegang krijgen tot je bank- of casino account. Bij online gokken speel je met echt geld; voorkom dat mensen toegang krijgen tot je account en het geld weg kunnen sluizen.

Waarborg je privacy met een VPN-verbinding

Bij zowel het gebruik van een 5G- als een WiFi-verbinding is het gebruik van een VPN op je Android smartphone aan te raden. Op online gokkasten spelen via een VPN-verbinding waarborgt je privacy. Het internetverkeer wordt met een VPN omgeleid via een externe server, waardoor het online casino niet precies ziet vanaf welke locatie je speelt. Houd er hierbij rekening mee, dat sommige casino’s het gebruik van een VPN-verbinding verbieden; in het bijzonder wanneer je voor een omleiding via het buitenland kiest. Je krijgt bij het gebruik ervan geen toegang tot het casino.