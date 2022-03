Foto Toont 200MP Camera Van High-end Motorola Frontier

Geruchten over een Motorola-smartphone met een 200MP camera gaan al geruime tijd rond en nu zou deze smartphone te zien zijn op de onderstaande foto. Op de foto zien we vermoedelijk de “Motorola Frontier”, een vlaggenschip smartphone met een aantal opvallende specificaties.

Vorig jaar doken voor het eerst geruchten op over een Motorola-smartphone met een 200MP camera. Het zou gaan om de “Frontier 22” die vermoedelijk in juli van dit jaar op de markt verschijnt. Op een gelekte foto zien we de achterkant van de smartphone, waarvan de hoofdlens een groot gedeelte in beslag neemt. De geruchten spreken over een Isocell HP1-camera die is gemaakt door Samsung. De sensor van deze lens heeft een formaat van 1/1,22 inch (2,08 cm) met pixels van 0,64 micron.

Er zijn ook al andere specificaties opgedoken in het geruchtencircuit. Zo vinden we naast de 200MP hoofdlens een 50MP groothoeklens en een 12MP zoomlens. Intern is de Motorola Frontier uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus-processor en een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen. Het OLED-scherm is 6,67-inch groot.