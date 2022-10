Storing Rabobank: Klanten Kunnen Rekening Niet Openen

Rabobank heeft momenteel last van een grote storing, waardoor het niet mogelijk is om je rekening te bekijken. Op AlleStoringen.nl stromen momenteel duizenden klachten binnen van klanten met hetzelfde probleem.

Op de redactie van Androidics.nl kunnen we op de mobiele bankieren-app van Rabobank wel inloggen, maar wanneer we een rekening selecteren krijgen we de melding “Kan tijdlijn niet laden“. Het probleem komt ook voor in de web-versie op de desktop. Daarnaast melden sommige klanten dat ze geld verwachten, maar dat dit nog niet is aangekomen op hun rekening.

Rabobank heeft zelf nog niet gereageerd, waardoor het nog onduidelijk is wat de storing veroorzaakt en wanneer het probleem is opgelost.

Volgens gebruikersmeldingen zijn er sinds 10:29 problemen bij Rabobank. https://t.co/8EoQBJCUun Retweet als je ook problemen ondervindt #rabobankstoring — Alle Storingen (@AlleStoringen) October 26, 2022