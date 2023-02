Storing ING Bank: Internetbankieren Niet Mogelijk

De ING Bank heeft momenteel last van een storing waardoor klanten niet kunnen inloggen op de website van de bank of via de bankieren-app. Het overmaken van geld is hierdoor tijdelijk niet mogelijk.

Sinds 10 uur vanmorgen stromen op de website AlleStoringen.nl duizenden klachten binnen van ING klanten die niet kunnen internetbankieren. Via Twitter laat ING weten “hard te werken aan een oplossing“. Op het moment van schrijven is het probleem echter nog niet opgelost.

Klachten van klanten variëren van niet kunnen inloggen op de app van ING tot het niet kunnen afronden van overboekingen en iDEAL-betalingen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet duidelijk.

via [nu.nl]