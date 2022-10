Samsung Android 13-updateschema: Dit Is Wanneer Jouw Smartphone Android 13 Ontvangt

Samsung heeft een updateschema gedeeld waarop te zien is wanneer welke smartphone een One UI 5-update ontvangt. One UI 5 is gebaseerd op Android 13 en brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. De meeste smartphones krijgen de update al in november.

Samsung is deze week begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Galaxy S22-serie, maar de komende maanden rolt de update uit naar nog veel meer smartphones van de fabrikant. In oktober blijft het bij de S22, de S22 Plus en de S22 Ultra, maar in het onderstaande overzicht, dat is gedeeld door Sammobile, zien we dat de update in november naar 18 andere apparaten zal worden uitgerold. Het gaat om de Galaxy S21- en S20-serie, de Galaxy Tab S8- en Tab S7-serie, de Note 20 en de nieuwste opvouwbare Galaxy Z Fold- en Flip-toestellen. Ook komt de update binnen op een aantal populaire mid-range smartphones.

Oktober 2022

– Galaxy S22

– Galaxy S22+

– Galaxy S22 Ultra

November 2022

– Galaxy Z Fold 4

– Galaxy Z Flip 4

– Galaxy Z Fold 3

– Galaxy Z Flip 3

– Galaxy S21

– Galaxy S21+

– Galaxy S21 Ultra

– Galaxy Note 20

– Galaxy S20

– Galaxy S20+

– Galaxy S20 Ultra

– Galaxy Tab S8

– Galaxy Tab S8+

– Galaxy Tab S8 Ultra

– Galaxy Tab S7

– Galaxy Tab S7+

– Galaxy A53 5G

– Galaxy A33 5G

In december blijft Samsung actief updates uitrollen. In deze maand rolt Android 13 uit naar iets oudere apparaten, zoals de originele Galaxy Z Flip, de Galaxy Z Fold 2, de Galaxy Tab S7-serie en de Galaxy A51, A42 en A32.

December 2022

– Galaxy Z Fold 2

– Galaxy Z Flip 5G

– Galaxy Z Flip

– Galaxy S20 FE

– Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

– Galaxy Tab S6 Lite

– Galaxy A52s 5G

– Galaxy A51

– Galaxy A51 5G

– Galaxy A42 5G

– Galaxy A32

Begin volgend jaar zijn de volgende toestellen aan de beurt. Het gaat om de wat minder populaire en oudere apparaten, zoals de Galaxy Tab A8, de Galaxy Tab Active 3, de Galaxy XCover 5 en de Galaxy A23.

Januari 2023

– Galaxy Tab A8

– Galaxy Tab A7 Lite

– Galaxy Tab Active 3

– Galaxy A23

– Galaxy A13

– Galaxy M12

– Galaxy XCover 5

Februari 2022

– Galaxy Tab Active 4 Pro

Het is mogelijk dat het updateschema niet helemaal overeenkomt met de uitrol in Nederland, omdat updates doorgaans in fasen worden uitgerold. Hierdoor kan het soms een aantal weken duren voordat een update wereldwijd beschikbaar is.