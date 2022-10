16 Malware-apps Die Accu Snel Leeg Laten Lopen Uit Play Store Verwijderd

Google heeft 16 applicaties uit de Play Store verwijderd die malware bevatten. Het gaat om “clicker-malware” die de hele tijd op advertenties klikt zonder dat de gebruiker dit door heeft. De 16 apps zijn gezamenlijk meer dan 20 miljoen keer gedownload.

De 16 malafide apps, die we hieronder op een rijtje hebben gezet, zijn gevonden door beveiligingsonderzoekers van McAfee. McAfee laat weten dat de apps clicker-malware bevatten dat de hele tijd op advertenties tikt om inkomsten te genereren, zonder dat een gebruiker het weet. Slachtoffers verbruiken door de malware echter meer mobiele data en de accu van de smartphone zal sneller leeg lopen.

De malware zat meestal verstopt in gratis apps die op het eerste gezicht onschuldig overkomen en doorgaans gewoon doen wat ze beloven. Op de achtergrond draaide achter de clicker-malware. DxClean is met meer dan 5 miljoen downloads de populairste app met deze malware. Controleer of je een van de onderstaande Malware-apps op je smartphone hebt staan en verwijder deze zo snel mogelijk als dit het geval is:

– com.hantor.CozyCamera

– com.james.SmartTaskManager

– kr.caramel.flash_plus

– com.smh.memocalendar

– com.joysoft.wordBook

– com.kmshack.BusanBus

– com.candlencom.candleprotest

– com.movinapp.quicknote

– com.smartwho.SmartCurrencyConverter

– com.joysoft.barcode

– com.joysoft.ezdica

– com.schedulezero.instapp

– com.meek.tingboard

– com.candlencom.flashlite

– com.doubleline.calcul

– com.dev.imagevault

