Twitter-apps Van Derden Geblokkeerd En Werken Niet Meer

Twitter blokkeerde vorige week zonder waarschuwing apps van derden die dienen als alternatief voor de officiële Twitter-app. Twitter heeft nu een officiële statement gegeven en laten weten dat apps van derden niet meer worden toegelaten.

Een week lang was het onduidelijk waarom Twitter-apps van derden in eens niet meer werkten. Nu komt echter een einde aan deze onduidelijkheid. Twitter heeft namelijk de regels voor ontwikkelaars aangepast. In de nieuwe regels staat dat apps die proberen de Twitter-ervaring na te bootsen, geen toegang meer hebben tot de Twitter-services. De ontwikkelaar achter de populaire Twitter-app Talon laat dan ook weten dat het voorlopig het einde is van deze app. Als het in de toekomst weer is toegestaan zullen de ontwikkelingen van de app “Talon fot Twitter” weer worden opgepakt.

Vanaf nu kun je Twitter dus alleen bereiken via de website of de officiële Twitter-app. Twitter alternatieven zoals Twitterrific, Flamingo, Plume, Tweetings, Fenix, Tweetbot of Talon werken niet meer.

via [droidapp]