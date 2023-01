Samsung Display Toont Smartphone-scherm Dat 360 Graden Kan Vouwen

Samsung Display heeft zijn nieuwste vouwbare scherm voor smartphones getoond. De nieuwe variant van de Flex In & Out is een OLED-scherm dat in één beweging 360 graden gevouwen kan worden. Een nieuwe scharnier moet er voor zorgen dat de vouw in het midden van het scherm minder zichtbaar is.

Nadat Samsung het scherm eerder al toonde op de CES 2023-beurs, heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant nu aanvullende informatie gegeven. Doordat het Flex In & Out-scherm 360 graden kan vouwen, kan het scherm aan de binnenkant van de vouw zitten, zoals we dat kennen van de Galaxy Z Fold-serie, of aan de buitenkant van het scherm, zoals bij de Huawei Mate Xs 2.

Een scherm dat 360 graden kan vouwen maakt het tweede scherm dat aan de buitenkant van de huidige Galaxy Z Fold 4 te vinden is overbodig. Zo kun je het scherm net als de huidige Galaxy Z Fold beschermen tegen krassen door de smartphone gewoon dicht te klappen en je kunt het volledige scherm gebruiken door het scherm 180 graden open te vouwen. Wanneer je het scherm echter 360 graden opent, dan kun je een helft van het scherm bedienen als een regulier scherm. De onderstaande foto’s tonen hoe dit er uit ziet.

Verder heeft Samsung een vernieuwde scharnier ontworpen met een “waterdruppelvorm”. Deze vorm heeft een minder strakke vouw, waardoor de vouw in het scherm minder zichtbaar is. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung van plan is om een smartphone op de markt te brengen die gebruikmaakt van dit nieuwe scherm.

via [tweakers]