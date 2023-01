Twitter Werkt Aan Duurder Abonnement Zonder Advertenties

Twitter werkt aan een nieuwe abonnementsvorm waarbij gebruikers geen advertenties te zien krijgen. Elon Musk laat weten dat het gaat om een duurder abonnement, maar een prijs heeft de CEO van Twitter nog niet gegeven.

Elon Musk geeft aan dat advertenties op Twitter “te frequent” voorkomen en “te groot” zijn. Musk wil beide zaken de komende weken aanpakken, maar exacte details gaf hij niet. Kort na dit bericht liet hij echter weten dat Twitter werkt aan nieuw en duurder abonnement die Twitter advertentievrij moet maken. Hoeveel gebruiks moeten betalen voor dit abonnement is nog niet duidelijk.

Vorige maand introduceerde Twitter al een vernieuwde Twitter Blue-abonnement. Dit abonnement kost 8 dollar per maand, of 11 dollar wanneer je een abonnement afsluit via de Twitter-app op een iOS-apparaat. Gebruikers met een Twitter Blue-abonnement kunnen tweets aanpassen, een leesmodus activeren en langere video’s in 1080p-resolutie uploaden. Ook krijgen gebruikers na verificatie een blauw vinkje en worden vijftig procent minder advertenties weergegeven.

via [tweakers]