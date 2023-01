4x tips om geld te besparen bij het kopen van een smartphone

Smartphones maken voor de meesten van ons deel uit van het dagelijks leven. Het is moeilijk te onthouden hoe het leven was voordat Apple de industrie veranderde met de lancering van de eerste iPhone. Desondanks betekent dit natuurlijk niet dat iedereen een telefoon van Apple wil kopen. Er zijn namelijk ook heel veel mensen die de voorkeur geven aan een Android-apparaat. Hoewel de smartphones van vandaag indrukwekkend zijn, ze bieden bijvoorbeeld gokken online aan, kunnen ze ook behoorlijk duur zijn. Maar gelukkig zijn er enkele dingen die je kunt doen om geld te besparen bij het kopen van een mobiele telefoon.

Koop de nieuwste modellen niet

Je zou in de verleiding kunnen komen om de nieuwste smartphonemodellen te kopen die op de markt komen. Het kopen van de nieuwste eenheden zodra ze door de fabrikant worden uitgebracht, kan een ramp betekenen voor je budget. Overweeg in plaats daarvan een paar weken of maanden te wachten tot de prijs van je favoriete modellen daalt. Fabrikanten van mobiele apparaten kunnen hun nieuwe modellen tegen hoge tarieven prijzen om tegemoet te komen aan de interesses van mobiele enthousiastelingen. Zodra een nieuw model op de markt is uitgebracht, kunnen eerdere iteraties van een bepaalde mobiele telefoonlijn tegen lagere prijzen beschikbaar zijn.

Gebruik promotiecodes

Je kunt je zoektocht naar nieuwe smartphones vervolgen door naar mobiele serviceproviders te kijken. Deze bedrijven kunnen pakketten aanbieden waarmee je nieuwe mobiele diensten en telefoons kunt krijgen. Je zou echter kunnen denken dat de prijs die je betaalt om de nieuwe apparaten van deze leveranciers te kopen hoog is. Zo ja, dan kun je zoeken naar beschikbare promotiecodes en kortingen. Prijsverlagingen op nieuwe eenheden van mobiele providers helpen klanten geld te besparen bij de aanschaf van een nieuw model. Je bezoekt dan dus Betsquare.com op een goedkopere mobiel.

Verkoop je oude telefoon

Je oude mobiele apparaat staat misschien op een plank of is verborgen in een van je lades wanneer je een nieuw model koopt. Je kunt iemand anders helpen door je apparaat te verkopen of in te ruilen. De oude smartphone die je bezit, kan nog steeds waarde hebben, vooral als je er goed voor zorgt. Door het apparaat te verkopen, kun je de kosten van de aankoop van een nieuw mobiel apparaat helpen compenseren. Er zijn online verkoopportalen om je te helpen je oude telefoon te verkopen. Zo kun je je smartphone te koop aanbieden op eBay of Marktplaats.

Koop een tweedehands model

Een tweedehands smartphone kopen is misschien nog niet zo’n slecht idee als andere mensen in eerste instantie misschien denken. Toch is het beter om je opties te overdenken in plaats van de eerste gebruikte eenheid te kopen die je ziet. Een goed verzorgd mobiel apparaat is misschien lager geprijsd, maar kan nog lang mee. Zoek naar tweedehands mobiele apparaten in verschillende online winkels. Misschien vind je bijvoorbeeld een iPhone 11 met 200 euro korting op de standaard verkoopprijs omdat het een gebruikt apparaat is.