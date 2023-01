WhatsApp: Binnenkort Foto’s In Originele Kwaliteit Versturen

WhatsApp is de meest populaire mobiele chat-app, waarmee je naast tekstberichten ook media zoals foto’s en video’s kunt versturen. WhatsApp schroeft de kwaliteit van de verstuurde foto’s echter wel wat naar beneden, om zo data te besparen en media sneller te kunnen versturen. Binnenkort komt daar echter verandering in en kun je foto’s in originele kwaliteit versturen.

Dit ontdekte de bron WABetaInfo. Zij vonden namelijk een nieuw tandwiel-icoontje die we op de onderstaande screenshot zien. Wanneer de bron op dit icoontje klikte kregen zij de optie om foto’s te versturen zonder kwaliteitsverlies. Wanneer deze optie naar alle gebruikers zal worden uitgerold is nog onduidelijk.

WhatsApp loopt op dit gebied wat achter op de concurrentie. Zo is het versturen van foto’s in de originele kwaliteit al geruime tijd mogelijk met Telegram. WhatsApp geeft sinds 2021 wel de optie om te kiezen tussen het versturen van foto’s in hoge of lage kwaliteit. Wanneer je hoge kwaliteit selecteert worden foto’s echter nog steeds gecomprimeerd. Hierbij hou je een kwaliteit over van zo’n 80 procent.

