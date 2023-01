Twitter heeft bekendgemaakt dat het platform minder hard zal optreden bij overtredingen. Alleen bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen zal Twitter een account blokkeren. Ook zal het mogelijk worden om bezwaar te maken tegen een eerdere schorsing.

Twitter laat weten dat de volgende dingen vallen onder ‘ernstige’ overtredingen; betrokkenheid bij illegale activiteiten, aanzetten tot geweld, privacyschending, ‘platformmanipulatie of spam’ en het gericht lastigvallen van gebruikers. Bij kleinere overtredingen zal alleen het bereik van de desbetreffende tweet worden gelimiteerd. In sommige gevallen zal Twitter vragen om een bepaalde tweet te verwijderen voordat de gebruiker weer volledige controle krijgt over zijn of haar account.

Daarnaast krijgen gebruikers de mogelijkheid om vanaf februari een eerdere accountschorsing aan te vechten. Twitter zal de schorsing dan opnieuw beoordelen volgens de soepelere regels. Als laatste belooft Twitter om in februari ‘functies uit te brengen die op een transparante manier identificeren wanneer Twitter handhavingsmaatregelen heeft genomen‘. Eerder liet CEO Elon Musk al weten dat er een optie komt om te kijken of jouw account een ‘shadowban’ heeft ontvangen en wat de reden is voor deze ban.

via [tweakers]