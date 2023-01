Renders Tonen Vermeende ‘OnePlus Pad’ Tablet

OnePlus zou werken aan zijn eerste tablet, die mogelijk de naam OnePlus Pad meekrijgt. Via tech-lekker OnLeaks zijn nu een aantal renders gedeeld waarop de tablet van meerdere kanten te zien is. Volgens de laatste geruchten krijgen we de tablet mogelijk 7 februari al te zien.

De bron MySmartPrice schrijft in samenwerking met de tech-lekker OnLeaks dat de OnePlus Pad een 11,6-inch scherm krijgt. Om wat voor paneeltype het gaat weet de website nog niet te melden. De selfie-camera zit in de horizontale schermrand en de tablet heeft een metalen behuizing. Achterop zien we een ronde camera-module. Het is nog onduidelijk of deze module één of twee lenzen heeft.

De renders van OnLeaks zijn gemaakt op basis van foto’s van een tablet die door OnePlus is gebruikt voor productvalidatietests. Verdere specificaties van de tablet hebben we nog niet.

Mogelijk zal OnePlus de OnePlus Pad op 7 februari al introduceren. Op deze dag zal de fabrikant ook de OnePlus 11 en de Buds Pro 2 voor de Europese markt introduceren.

via [tweakers]