Update Brengt Cameracontroller En Meer Naar Samsung Galaxy Watch 4 En Watch 5

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 5. De update brengt onder andere een nieuwe cameracontroller met zich mee, waarmee je kunt in- en uitzoomen.

Er staat een nieuwe update klaar voor alle modellen in de Samsung Galaxy Watch 4– en Galaxy Watch 5-serie. De update brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, maar deze werken alleen in combinatie met Samsung-smartphones die draaien op One UI 5.1. De One UI 5.1-update moet nog worden uitgerold en zal onder andere verschijnen op de Galaxy S20 of nieuwer en de vouwbare smartphones vanaf de Galaxy Z Flip.

Na het installeren van de smartwatch-update en de One UI 5.1-update krijg je op de Galaxy Watch 4 en Watch 5 toegang tot een nieuwe cameracontroller. Deze controller heeft de optie om in- en uit te zoomen met de camera met veegbewegingen op het scherm of met de draairing. Ook is de optie ‘Diagnose verbonden apparaat’ in de Samsung Members app te vinden. Met deze functie kun je direct inzien of de sensoren en functies van de verbonden smartwatch goed werken.

via [droidapp]