“Vermoedelijke Specificaties Van OnePlus Nord 3 Uitgelekt”

Terwijl we uitkijken naar de introductie van de OnePlus 11, Buds Pro 2 en de OnePlus Pad op 7 februari, werkt de fabrikant op de achtergrond ook aan een opvolger an de OnePlus Nord 2T. De eerste specificaties van de Nord 3 zijn inmiddels uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de smartphone onder andere een groter scherm dan zijn voorganger.

OnePlus komt later dit jaar met de OnePlus Nord 3 en de smartphone-insider Digital Chat Station heeft alvast wat specificaties en details van de voordeligere smartphone gelekt. Zo zien we op de onderstaande schets een smartphone met een groot scherm en dunne schermranden. Bovenin het scherm zien we een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. Achterop zien we twee ronde camera-modules met daarin in totaal drie lenzen. Ook heeft de Nord 3 weer een alert slider. Dit is een fysieke knop waarmee je eenvoudig tussen geluidsprofielen kunt schakelen.

Volgens de bron heeft het scherm van de OnePlus Nord 3 een formaat 6,74-inch. Dit is een stuk groter dan het 6,43-inch scherm van zijn voorganger. Het scherm heeft naar verwachting een 120Hz verversingssnelheid en geen gebogen schermranden. Intern verwachten we een MediaTek Dimensity 8200-processor, een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macro- of dieptelens. De accu heeft een capaciteit van 4500 of 5000 mAh en kan met maximaal 100W snelladen.

OnePlus introduceerde de Nord 2T in mei van vorig jaar. Daarom verwachten we dat de introductie van de Nord 3 opnieuw in mei zal plaatsvinden.

via [androidplanet]