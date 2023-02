Netflix zal dit kwartaal starten met het in rekening brengen van extra kosten voor het delen van een account. Dit wil zeggen dat het niet meer mogelijk is om gratis jouw account te delen met vrienden of familie buiten jouw huishouden. Netflix heeft via een nieuwe faq-pagina nu meer duidelijkheid gegeven over de regels omtrent het delen van een account.

Op de nieuwe faq-pagina maakt Netflix ten eerste nogmaals duidelijk dat een abonnement is bedoeld om in één huishouden te worden gedeeld. Dus alleen mensen die op de zelfde locatie wonen kunnen hetzelfde account gebruiken zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Woon je niet op hetzelfde adres als de eigenaar van het Netflix-account, dan moet je een eigen abonnement afsluiten. Als iemand op Netflix inlogt met een apparaat dat niet is verbonden met de primaire locatie, dan kan Netflix dit apparaat blokkeren.

Om een primaire locatie te bepalen kijkt Netflix naar de ip-adressen, account-id’s en accountactiviteit. Zo moeten apparaten minstens één keer per 31 dagen Netflix gebruiken via het wifi-netwerk van het huishouden van de accounteigenaar. Op deze manier ontstaat een “vertrouwd apparaat” en kun je met een mobiele apparaat ook op andere locaties Netflix bekijken. Log je langere tijd niet in op de primaire locatie dan riskeer je geblokkeerd te worden. In dit geval krijg je de optie om een toegangscode op te vragen om 7 dagen langer naar Netflix te kijken wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent.

Waarschijnlijk start Netflix in maart met het in rekening brengen van extra kosten voor het delen van een account.

via [hardware.info]