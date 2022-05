Storing ING Nederland: App En Internetbankieren Niet Bereikbaar

ING klanten melden dat de bank last heeft van een storing. Veel mensen melden namelijk dat het niet mogelijk is om in te loggen in de app of op de website. De ING Bank heeft aangegeven dat ze werken aan een oplossing.

Misschien heb je het al gemerkt, maar sommige mensen kunnen hun ING-rekening niet bereiken. De bank heeft namelijk te maken met een storing. Op de website allestoringen.nl komen duizenden klachten binnen van klanten die niet kunnen inloggen en dus niet kunnen internetbankieren.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing, maar ING heeft via Twitter aangegeven te werken aan een oplossing. Op het moment van schrijven is het nog steeds niet mogelijk om in te loggen.