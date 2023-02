Website Optimaliseren Voor Smartphones

Vrijwel elk bedrijf heeft een eigen website en tegenwoordig hebben ook steeds meer reguliere mensen een eigen website. Met een website kun je bijvoorbeeld eenvoudig klanten aantrekken, informatie over je hobby verspreiden of een blog bijhouden. De meeste mensen gaan het internet op met hun Android-smartphone, iPhone of tablet en daarom is het belangrijk om jouw website te optimaliseren voor mobiele apparaten.

Smartphones verantwoordelijk voor meeste internetverkeer

Er zijn meerdere redenen om jouw website te optimaliseren voor smartphones. De voornaamste reden is het groot aantal mobiele internetgebruikers. Wereldwijd gebruikt maar liefst 92 procent een smartphone om op het internet te surfen. Ter vergelijking, zo’n 67 procent van de populatie gebruikt een computer of laptop voor het browsen van het internet. Gezamenlijk zijn mobiele apparaten goed voor meer dan 60 procent van het totale internetverkeer. Kijkend naar deze cijfers kunnen we al snel concluderen dat het optimaliseren van een website voor kleine schermen extreem belangrijk is voor het succes van de website.

Mobiele sites ranken hoger in Google

Google heeft een voorkeur voor websites die zijn geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Is jouw website niet geoptimaliseerd dan zal Google jouw website lager ranken dan concurrerende websites die wel zijn geoptimaliseerd voor smartphones en tablets.

Professionele SEO service

Het optimaliseren van een website voor mobiele gebruikers is dus een belangrijk onderdeel van de Search Engine Optimisation (SEO). SEO is echter een ingewikkeld proces waar veel werk bij komt kijken. Daarom is het verstandig om SEO door een professionele partij te laten doen. Door SEO uit te besteden kun je jezelf volledig richten op andere zaken die komen kijken bij het starten van een bedrijf.

Een SEO specialist zal in de tussentijd de content en titels van jouw website optimaliseren en de HTML optimaliseren om de laadsnelheid te verbeteren en de website mobiel vriendelijk te maken. Al deze stappen zorgen ervoor dat jouw website beter scoort in de zoekresultaten van Google. Ook in andere zoekmachines zoals Bing en Yahoo en diensten als Google Maps zul je betere resultaten ervaren. Betere zoekresultaten levert meer bezoekers op, wat weer resulteert in meer potentiële klanten en uiteindelijk meer inkomsten. Het inschakelen van een SEO specialist is op lange termijn dan ook een goede investering voor jouw bedrijf.

SEO voor beginners

Heb je geen groot bedrijf of slechts een klein budget? Dan kun je zelf een poging wagen jouw website te optimaliseren voor zoekmachines. Gelukkig kun je tegenwoordig vrij eenvoudig een basiswebsite opzetten met behulp van een CMS zoals WordPress. Er zijn tal van mobielvriendelijke templates en een hoop plugins die je kunnen helpen op het gebied van SEO. Hou er wel rekening mee dat SEO een langdurig proces is en je niet direct resultaten zult zien in Google. Geduld en doorzettingsvermogen zijn dan ook belangrijke eigenschappen om te hebben.