Introductie Xiaomi 13 Op 26 Februari

Xiaomi zal de Xiaomi 13-serie op 26 februari officieel introduceren. Dit heeft de Chinese fabrikant bekendgemaakt. Xiaomi presenteerde de vlaggenschip-smartphones in december al in thuisland China, dus voor veel verrassingen komen we niet te staan.

Op de bovenstaande afbeelding zien we een deel van de Xiaomi 13 samen met de datum 26 februari. Waar de introductie zal plaatsvinden weten we nog niet, maar de kans is groot dat de smartphones op de MWC in Barcelona gepresenteerd worden.

De Xiaomi 13 beschikt onder andere over een 6,36-inch OLED-scherm, een Snapdragon 8 Gen 2, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een telelens met 3,2x optische zoom. Voor de camera’s van de nieuwe vlaggenschip-smartphone werkt Xiaomi samen met de camerafabrikant Leica. De Xiaomi 13 Pro heeft een iets groter scherm, een betere camera en een 4820 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties, de prijzen en de lanceringsdatum voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]