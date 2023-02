Realme GT Neo 5 Uitgebracht: Ondersteuning Voor 240W Snelladen

Realme heeft in thuisland China de Realme GT Neo 5 uitgebracht. De GT Neo 5 is een krachtige smartphone met een opmerkelijke feature. De smartphone heeft namelijk ondersteuning voor maar liefst 240W snelladen. Met deze snelheid is een lege accu in minder dan 10 minuten aan de lader weer volledig opgeladen.

De Realme GT Neo 5 heeft een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een 6,74-inch scherm met een 1240p-resolutie en een 144Hz verversingssnelheid. Er zijn twee varianten uitgebracht. Zo is er een variant met een 4600mAh accu en ondersteuning voor 240W snelladen en een variant met een 5000mAh accu en ondersteuning voor 150W snelladen.

De uitvoering van 240W-variant heeft 16GB werkgeheugen en maximaal 1TB opslagruimte. De 150W-variant heeft 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Achterop vinden we nog een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De selfie-camera heeft een 16MP resolutie.

In China krijgt de Realme GT Neo 5 met 240W snelladen een adviesprijs mee van omgerekend 437 euro tot maximaal 479 euro. We hebben nog geen informatie over een Nederlandse lancering, maar een aantal voorgangers van de Realme GT Neo 5 zijn wel in Nederland verkrijgbaar.

via [tweakers]