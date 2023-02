Oppo Find N2 Flip Aangekondigd Voor Europa, Maar Nog Niet In Nederland Verkrijgbaar

Nadat Oppo in het verleden al verschillende opvouwbare smartphones in Azië introduceerde, heeft de fabrikant nu ook voor het eerst een vouwbare smartphone in Europa uitgebracht. De Oppo Find N2 Flip kost 849 Britse pond, maar in Nederland en België is de smartphone nog niet verkrijgbaar.

In welke Europese landen de Oppo Find N2 Flip op de markt verschijnt weten we nog niet precies, maar Android Planet heeft om meer duidelijkheid gevraagd en kreeg te horen dat Nederland en België niet tot deze landen behoren.

Oppo heeft de Oppo Find N2 Flip in de eerste Europese markten gelanceerd. De Benelux-regio hoort daar voorlopig niet bij. Oppo’s lanceringsplan in verschillende lokale markten wordt bepaald op basis van een uitgebreide afweging van verschillende factoren, waaronder productpositionering, gebruikersonderzoek en marktstrategieën. We houden je op de hoogte van zodra er meer nieuws is over de introductie van onze foldable smartphones in de Benelux.

De Oppo Find N2 Flip heeft dezelfde vormfactor als de Motorola Razr en Samsung Galaxy Z Flip 4. De smartphone beschikt over een 6,8-inch vouwbare scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een 3,26-inch scherm aan de buitenkant met een resolutie van 720 bij 382 pixels, een MediaTek Dimensity 9000+-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 44W snelladen, een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 32MP selfie-camera.

De Find N2 Lite draait uit de doos op Android 13 met de ColorOS 13-schil en kan rekenen op vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone krijgt in het Verenigd Koninkrijk een adviesprijs mee van 849 Britse pond, omgerekend zo’n 955 euro. In Spanje kost de smartphone 1049 euro en in Frankrijk 1099 euro.

via [androidplanet]