Voordelige Motorola Moto G13 en Moto E13 Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

In Nederland zijn twee nieuwe budget-smartphones van Motorola verkrijgbaar. Het gaat om de Moto G13 en de Moto E13, die een adviesprijs meekrijgen van 179 euro en 119 euro.

De Motorola Moto G13 beschikt over een 6,5-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait op Android 13 en is verkrijgbaar in de kleur zwart voor 179 euro (hier kopen). De smartphone ontvangt in ieder geval een update naar Android 14 en drie jaar lang beveiligingsupdates.

De Motorola Moto E13 is een nog voordeligere smartphone die draait op de Go-editie van Android 13. De smartphone beschikt over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 720 x 1600 pixel, een Unisoc T606-processor, 2GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een enkele 13MP rear-camera. De Moto E13 krijgt geen nieuwe Android-updates, maar wel twee jaar beveiligingsupdates. De smartphone kost 119 euro (hier kopen).

via [androidplanet]