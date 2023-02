“Specificaties Motorola Edge 40 Pro Uitgelekt”

Er gaan steeds meer geruchten rond over de aankomende Motorola Edge 40 Pro. Zo is de smartphone nu opgedoken in een benchmarktest, waardoor we meer te weten zijn gekomen over de specificaties van de Edge 40 Pro.

Het is niet voor het eerst dat we informatie ontvangen over de Motorola Edge 40 Pro. Zo doken eerder zowel beelden als specificaties op. Dankzij de bron MySmartPrice hebben we nu nog meer duidelijkheid over de specificaties van de high-end smartphone. MySmartPrice heeft namelijk een benchmark gevonden waarin de snelheid van de smartphone is getest.

Aangezien het om een vlaggenschip-smartphone gaat is het niet geheel onverwachts dat de Motorola Edge 40 Pro is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Hiermee gaat de Edge 40 Pro de concurrentie aan met toestellen zoals de Galaxy S23 en de OnePlus 11. De Edge 40 Pro heeft 12GB werkgeheugen en draait op Android 13.

Volgens eerdere geruchten is de Motorola Edge 40 Pro de internationale versie van de Edge X40 die Motorola eerder in thuisland China op de markt bracht. De genoemde specificaties in de benchmark komen overeen met die van de X40. De Edge X40 heeft verder een 6,7-inch scherm met een 167Hz verversingssnelheid, een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 12MP telelens. Wij verwachten dat de Edge 40 Pro over dezelfde specificaties beschikt.

via [androidplanet]