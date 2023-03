Introductie Huawei P60- en Mate X3 Op 23 Maart

Huawei heeft een evenement aangekondigd dat op 23 maart zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement introduceert de Chinese fabrikant de high-end Huawei P60 en de opvouwbare Huawei Mate X3.

Volgende week donderdag om half acht ’s ochtends Nederlandse tijd zal Huawei meerdere nieuwe smartphones introduceren. Huawei is voor Nederlanders de afgelopen jaren steeds minder interessant geworden, omdat de fabrikant zijn smartphones vanwege Amerikaanse niet meer mag voorzien van Google-diensten. Ook hebben de Huawei-smartphones in Europa geen 5G-ondersteuning. Toch zijn Huawei-smartphones kwalitatief goede toestellen die goed verkopen in thuisland China. Ook is het altijd interessant om te zien wat de concurrentie doet en hoe fabrikanten als Samsung, Xiaomi en Apple daarop reageren.

De Huawei P50 verscheen ook in Nederland op de markt, dus het is mogelijk dat de P60 ook bij ons in de winkel komt te liggen. Volgens de geruchten krijgt de Huawei P60 Pro onder andere een dieptelens aan de voorkant. Achterop vinden we een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 64MP telelens met 3.5x optische zoom. Na de officiële introductie zetten wij alle details van de Huawei P60-serie en de nieuwe opvouwbare Mate X3 voor jullie op een rijtje.

