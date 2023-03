“Nokia Werkt Volgens De Geruchten Aan High-end Magic Max”

Als we de laatste geruchten mogen geloven gaat Nokia weer concurreren met high-end smartphones. De Nokia Magic Max lijkt de ultieme smartphone met een zeer lage adviesprijs te worden. Dit klinkt haast te goed om echt te zijn en daarom raden we aan om dit gerucht nog even met een korrel zout te nemen.

De laatste high-end Nokia-smartphone verscheen alweer een aantal jaren geleden op de markt. Volgens GizChina doet HMD Global nu echter weer een nieuwe poging om de high-end smartphonemarkt te betreden. De nieuwe smartphone krijgt de naam Magic Max en beschikt volgens de bron over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. Het scherm is 6,7-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid met ltpo-techniek. Het scherm is voorzien van een laag Gorilla Glass Victus.

Het meest opmerkelijke aan de Magic Max is de accu. Deze zou namelijk een capaciteit hebben van maar liefst 7950 mAh en ondersteuning hebben voor 180W snelladen. Met deze accu kun je de smartphone drie dagen gebruiken op één acculading. Ook voor de camera gaat Nokia all-in. De Magic Max krijgt namelijk een 200MP of 144MP hoofdlens. Naast de hoofdlens vinden we nog een 64MP groothoeklens en een 48MP telelens. Voor de camera’s werkt HMD Global samen met de lenzenfabrikant Zeiss.

Al dit moois moet volgens de bron in het derde kwartaal van dit jaar over de toonbank gaan voor een adviesprijs van slechts 550 dollar. Dit is omgerekend zo’n 520 euro. Dat is een zeer lage prijs voor een high-end smartphone en daarom nemen we de geruchten nog even met een korrel zout.

via [androidplanet]