Huawei P50 En P50 Pro Officieel Aangekondigd

Huawei heeft in thuisland China de Huawei P50 en de Huawei P50 Pro aangekondigd. De smartphones beschikken over krachtige hardware en draaien op Huawei’s eigen besturingssysteem, Harmony OS. Het meest opvallende aan de vlaggenschip-smartphones zijn de camera’s aan de achterzijde.

De Huawei P50 (Pro) is de eerste smartphone die draait op het Harmony OS-besturingssysteem. Google-diensten zoals de Play Store, YouTube, Maps en Gmail ontbreken vanwege het Amerikaanse handelsverbod. Huawei heeft eigen alternatieven voor deze applicaties uitgebracht.

Achterop de Huawei P50 Pro vinden we twee grote cirkels waar in totaal vier lenzen verwerkt zitten. Het gaat om een 50MP hoofdlens, een 40MP zwart/wit lens, een 13MP ultragroothoeklens en een 64MP telelens. Met de telelens kun je 3,5x optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies en tot 100x digitaal inzoomen. De reguliere Huawei P50 heeft een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP telelens met 5x optische zoom en een 13MP ultragroothoeklens. Voorop beide toestellen vinden we een 13MP selfie-camera.

Huawei heeft besloten om een deel van de toestellen uit te rusten met een eigen Kirin 9000-processor en een deel met de Snapdragon 888-processor. De P50 Pro heeft 8GB of 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De reguliere P50 heeft 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De behuizing van de smartphones is waterdicht (IP68). Gek genoeg ontbreekt 5G-ondersteuning.

De Huawei P50 Pro heeft een 6,6-inch OLED-scherm met een 1228p-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. De Huawei P50 heeft een 6,5-inch OLED-scherm met dezelfde resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. De P50 Pro heeft een 4.360 mAh accu en de P50 heeft een 4.100 mAh accu. Beide toestellen hebben ondersteuning voor 66W snelladen. De P50 Pro kan ook draadloos opladen met een snelheid van 50W.

De Huawei P50 Pro is vanaf 12 augustus in China verkrijgbaar voor een vanaf prijs van omgerekend ongeveer 780 euro. De reguliere Huawei P50 is vanaf 585 euro verkrijgbaar. We hebben nog geen informatie over een internationale lancering.

via [AW]