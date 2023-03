“Asus Zenfone 10 Krijgt Veel Groter Scherm”

De Zenfone-smartphones van Asus zijn erg populair onder mensen die op zoek zijn naar een krachtige en compacte smartphone. De Zenfone-serie is namelijk vrijwel de enige high-end smartphone dat is uitgerust met een klein scherm. Volgens de laatste geruchten breekt de Asus Zenfone 10 deze traditie echter, en krijgt de smartphone een stuk groter scherm dan zijn voorganger.

Het einde van de kleine high-end smartphones van Asus lijkt in zicht. Volgens de bron PriceBaba krijgt de Asus Zenfone 10 namelijk een 6,3-inch OLED-scherm. Dit is nog niet reusachtig, maar wel een stuk groter dan het 5,9-inch scherm van de Zenfone 9. Het formaat van de Zenfone 10 en die van andere high-end smartphones zal daarom niet meer zoveel van elkaar verschillen, waardoor de hoofdreden om voor een Asus Zenfone te kiezen verdwijnt. Zo heeft de Google Pixel 7 bijvoorbeeld ook een 6,3-inch scherm en is de Samsung Galaxy S23 met een formaat van 6,1-inch zelfs wat kleiner.

De Asus Zenfone 10 krijgt verder high-end specificaties, waaronder een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor, 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een 200MP hoofdcamera. De smartphone draait uit de doos op Android 13.

