Introductie Samsung Galaxy Z Flip 5 En Z Fold 5 Op 26 Juli

Samsung introduceert zijn opvouwbare smartphones doorgaans in augustus, maar volgens de laatste berichten krijgen we de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5 dit jaar al in juli te zien.

Chosun Media schrijft dat het Galaxy Unpacked-evenement dit jaar op de laatste woensdag van juli zal plaatsvinden. Het evenement zal worden gehouden in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 liggen overigens niet direct na de introductie al in de winkels. Hiervoor moeten we twee weken langer wachten, tot 11 augustus. Een pre-order plaatsen kan waarschijnlijk wel direct na de introductie.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 zijn al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Beide smartphones krijgen onder andere een vernieuwde scharnier, waardoor de vouw in het scherm minder zichtbaar zou zijn en er geen ruimte meer zit tussen beide schermdelen wanneer de smartphone is dichtgeklapt. Samsung heeft de datum van het Galaxy Unpacked-evenement overigens nog niet bevestigd, dus neem dit bericht nog even met een korreltje zout.

