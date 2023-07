Geld besparen? Kies voor een refurbished Samung in plaats van een nieuwe

Ben je op zoek naar een nieuwe Samsung telefoon? Dan is het zeker interessant om dit artikel eens te lezen. We geven je namelijk meer informatie over hoe je eenvoudig geld kunt besparen bij het kopen van een Samsung smartphone. Helaas zien we dat Samsung de toestellen elk jaar duurder maakt. Toch kun je flink wat geld besparen wanneer je voor een refurbished toestel kiest, maar wat is een refurbished toestel precies?

Wat is een refurbished Samsung?

Een refurbished Samsung is een toestel dat eerder verkocht is geweest. Het toestel is bijvoorbeeld verkocht geweest aan een bedrijf of een consument en deze is weer ingeruild. Bij het kopen van een refurbished device wordt een toestel altijd van zowel de binnenkant als de buitenkant volledig gecontroleerd. Kies je voor een A-grade toestel? Dan zal deze altijd in een zeer mooie conditie verkeren omdat deze vrijwel geen gebruikssporen heeft. Uit het onderzoek dat iPhoned.nl onlangs heeft gepubliceerd blijkt dat steeds meer consumenten kiezen voor een refurbished device, ook refurbished Samsungs worden steeds populairder. De belangrijkste reden dat mensen voor een refurbished apparaat kiezen is de grote geldbesparing, zo bespaar je tot wel 40% wanneer je voor refurbished kiest. En het is ook nog eens duurzaam.

Wat is het verschil tussen refurbished en tweedehands?

Hoewel een refurbished toestel ook tweedehands is, zijn er toch flinke verschillen tussen beide condities. Zo heb je bij het kopen van een tweedehands toestel helemaal geen controle gehad van het product, je hebt dan ook geen zekerheid dat deze goed is en het is maar de vraag wat voor product je krijgt. Een refurbished device is wel gecontroleerd op meer dan 50 verschillende punten, zo weet je zeker dat het toestel goed functioneert en dat je niet voor verassingen komt te staan. Daarnaast heb je altijd garantie op een refurbished product. Dit is per aanbieder verschillend, maar over het algemeen ontvang je minimaal 1 jaar garantie en maximaal 3 jaar garantie. Met de garantie heb je zekerheid van een goed product en kan je zorgeloos genieten van een goed toestel. De prijs kwaliteit tussen een refurbished en tweedehands toestel is vaak erg weinig, het is de moeite niet waard om zo risico te lopen. Naast refurbished Samsung smartphones worden er ook veel refurbished iPhones verkocht, omdat de nieuwprijs van een Apple toestel nog hoger is, is de vraag naar een refurbished product hoger.

Waar op letten bij het kopen van een refurbished Samsung?

Ga je zelf een refurbished Samsung kopen? Let dan goed op bij welke aanbieder je het toestel koopt. Kies voor een aanbieder met een goede garantie, dit is belangrijk wanneer je toch problemen krijgt met het toestel. En twijfel je over de aanbieder? Lees dan altijd de reviews, deze geven een goed beeld van de reputatie en dit voorkomt dat je voor verassingen komt te staan.